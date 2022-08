छूटेगा पढ़ाई का 'आधार', यूपी बोर्ड के बदलाव से 9वीं-12वीं तक हजारों छात्रों पर संकट

UP Board News: यूपी बोर्ड के नियमों में बड़े बदलाव से छात्रों की पढ़ाई में बड़ा संकट आ गया। बोर्ड ने अचानक फैसला ले लिया इससे बच्चों को भटकना पड़ रहा।

यूपी बोर्ड के कक्षा नौवी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन पंजीकरण में अचानक से आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। शासन के निर्देश पर चार दिन पहले बोर्ड ने चुपके से वेबसाइट अपडेट कर दी है। अब उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, जिनके पास आधार नहीं है। हालांकि पिछले साल भी आधार नंबर तो मांग गया था। लेकिन अनिवार्य नहीं किया गया था।

UP Board mandatory Aadhaar number from 9th to 12th class