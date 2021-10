हमीरपुर हाईवे पर हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में तीन की जिंदा जलकर मौत

Accident on Hamirpur Highway 3 killed in collision between two Vehicle- उत्तर प्रदेश के कानपुर-हाईवे पर सजेती थाने के अमौली गांव के पास रविवार सुबह ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में तीन लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में चालक ने भी जान गंवा दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां आग से जल गईं।