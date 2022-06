कानपुर में हिंसा के बाद अब भाजपा सपा कार्यकर्ताओं में बड़ा झगड़ा, सतीश महाना पर लगे बड़े आरोप

Kanpur News: कानपुर में दो पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस पर लोगों ने सतीश महाना के ऊपर बड़े आरोप लगाए।

कानपुर हिंसा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। भारी संख्या में मौजूद कार्यकताओं ने मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन नियंत्रण नहीं रहा। इसके बाद मामले में आस-पास के थानों की पहुंची फोर्स ने मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ।

