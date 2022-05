करोड़ों की कीमत से तैयार हो रहा समुद्र, अब कानपुर में होंगी मुंबई-चेन्नई जैसी खास ये सुविधाएं

Kanpur News: यदि आप समुद्र का मजा लेना चाहते हैं तो मुम्बई या चेन्नई जैसा जगहों में जाने की जरूरत नहीं है। अब कानपुर में ही समंदर का मजा आ जाएगा।

Updated: May 16, 2022 12:38:36 am

अब समुद्र का मजा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब कानपुर में ही मुम्बई और चेन्नई के तरीके कृत्रिम समुद्र तैयार किया जा रहा है। करोड़ो का होगा ये कृत्रिम समंदर। प्रदेश का पहला कृत्रिम समंदर बनने जा रहा है। यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए खेल, खाने आदि मनोरंजन होगा। कानपुर के सबसे अधिक विजिटिंग प्लेस गंगा बैराज में ये प्रोजेक्ट तैयार किया मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने। पत्रिका से बातचीत के दौरान कानपुर मंडल के डॉ राजशेखर ने कहा कि जल्द ही शहरियों के लिए मनोरंजन का बड़ा तोहफा होगा। आप भी फोटो में देखिए प्रदेश का पहला कानपुर में बन रहा कैसा होगा कृत्रिम समंदर का नजारा। यहां पर खास सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

Kanpur Artificial Sea prepared by crores of Amount Know specialties