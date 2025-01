मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सपा युवजन सभा की महंत राजू दास पर कार्रवाई की मांग

Demand for action against Mahant Raju Das of Hanumangarhi कानपुर में हनुमानगढ़ी महंत राजू दास के खिलाफ सपा युवजन सभा ने प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस कमिश्नर को संबोधित प्रार्थना पत्र में उन्होंने राजू दास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि महंत राजू दास ने सोशल मीडिया पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

कानपुर•Jan 21, 2025 / 05:53 pm• Narendra Awasthi

Demand for action against Mahant Raju Das of Hanumangarhi कानपुर में समाजवादी युवजन सभा ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर महंत राजू दास के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि पद विभूषण से सम्मानित मुलायम सिंह यादव के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न कर सके। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। घटना प्रयागराज से जुड़ी हुई है।