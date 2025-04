गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा युवक, अपने साथ दो दोस्तों को भी ले गया, गांव वालों ने रस्सी से बांध बाल काटे

Youth went to meet his girlfriend with two friends, villagers cut his hair कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने के लिए युवक अपने साथ दो दोस्तों को भी ले आया। लेकिन गांव वालों ने तीनों को ही पकड़ लिया और उसके बाल काट दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कानपुर•Apr 10, 2025 / 08:29 pm• Narendra Awasthi

Youth went to meet his girlfriend with two friends, villagers cut his hair कानपुर देहात में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक के लिए बुरा दिन था। जब गांव वालों ने युवक को उसके तीन दोस्तों के साथ पकड़ लिया। उन्हें रस्सी से बांध दिया। जिनका वीडियो भी बनाया। तीनों युवकों के बाल काट दिए। आरोप है कि युवक अपने साथ दो दोस्तों को भी लेकर आया था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। थाना में तहरीर देखकर पीड़ित युवकों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना की जांच कर रही। घटना रूरा थाना क्षेत्र की है।