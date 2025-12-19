खौफनाक कदम: पिता ने दो बेटों को ईंटों से कुचला, स्वयं जहरीला पदार्थ खा फांसी पर लटका

Father Crushes Two Sons with Bricks, Hangs Self कानपुर में पिता ने खौफनाक कदम उठाते हुए दो मासूम बेटों को ईंटों से कुचल दिया और स्वयं जहरीला पदार्थ खाकर फांसी पर लटक गया। घटना की जानकारी घर वालों को उस समय हुई जब वह दुकान नहीं पहुंचे। बुलाने पहुंचे पिता ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों को बुलाकर जानकारी प्राप्त की। किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने दरवाजा को तुड़वाया। कमरे का हाल देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों बेटे खून से लथपथ पड़े थे जबकि युवक भी जमीन में गिर पड़ा था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने पिता और एक पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अरौल थाना क्षेत्र की है।