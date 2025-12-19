19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कानपुर

खौफनाक कदम: पिता ने दो बेटों को ईंटों से कुचला, स्वयं जहरीला पदार्थ खा फांसी पर लटका

Father Crushes Two Sons with Bricks, Hangs Self कानपुर में एक पिता ने अपने दो बच्चों को ईंट से कुचल दिया।‌ सुबह जब सर्राफा व्यापारी दुकान नहीं पहुंचा तो पिता बुलाने के लिए घर आया। जहां का खौफनाक दृश्य देख कोहराम मच गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने घटनाक्रम की जानकारी दी।‌

Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 19, 2025

बिल्हौर स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है इलाज (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Father Crushes Two Sons with Bricks, Hangs Self कानपुर में पिता ने खौफनाक कदम उठाते हुए दो मासूम बेटों को ईंटों से कुचल दिया और स्वयं जहरीला पदार्थ खाकर फांसी पर लटक गया। घटना की जानकारी घर वालों को उस समय हुई जब वह दुकान नहीं पहुंचे। बुलाने पहुंचे पिता ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों को बुलाकर जानकारी प्राप्त की। किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने दरवाजा को तुड़वाया। कमरे का हाल देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों बेटे खून से लथपथ पड़े थे जबकि युवक भी जमीन में गिर पड़ा था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने पिता और एक पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अरौल थाना क्षेत्र की है।

12 और 7 वर्षीय बेटे को कुचला

उत्तर प्रदेश के कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत हाशिमपुर गांव निवासी अजय कटियार पुत्र राम शंकर कटियार सर्राफा व्यवसायी थे। वे अपने दो बच्चों 12 वर्षीय रुद्र और 7 वर्षीय शुभ के साथ रहते थे, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। आज सुबह जब अजय कटियार दुकान नहीं पहुंचे, तो पिता राम शंकर कटियार देखने के लिए पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज देकर बुलाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। पड़ोसियों के साथ मिलकर उन्होंने दरवाजा तोड़वाया तो अंदर का खौफनाक दृश्य सामने आया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त पश्चिम?

पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि ज्वेलर्स व्यापारी ने अपने दो बच्चों को ईंट से कुचलकर स्वयं भी फांसी पर लटक गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छोटे बेटे और अजय कटिहार को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि बड़े बेटे का इलाज चल रहा है।

सुसाइड नोट मौके पर मिला

पूछताछ में पता चला कि अजय कटियार डिप्रेशन के शिकार थे। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। घर से कोई संपर्क नहीं रखते थे। पिताजी से भी बातचीत हुई है। सुसाइड नोट भी मौके पर मिला है। "मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इस दुनिया से जाना चाह रहा हूं।" दुखद घटना की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌

Updated on:

19 Dec 2025 09:08 pm

Published on:

19 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / खौफनाक कदम: पिता ने दो बेटों को ईंटों से कुचला, स्वयं जहरीला पदार्थ खा फांसी पर लटका

