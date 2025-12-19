UP weather alert: 20 से 23 दिसंबर के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, दिखेगा मौसम का तांडव

Western Disturbance Active 20 to 23 December मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कानपुर मंडल सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहेगा। 18 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कोहरे की तीव्रता और अधिक बढ़ गई। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। जिससे दृश्यता में कमी आई। रेल यातायात के साथ हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं। कानपुर, आगरा, बरेली, सहारनपुर और गोरखपुर में विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई है। रात की ठंडक और नमी के कारण गणना कोरा गाना कोहरा छाया है। ‌ मौसम विभाग के अनुसार 20 से 23 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय पर्वत पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इन दिनों में हवाओं की रफ्तार काफी कम रहेगी। जिससे कोहरा हटाने की संभावना नहीं है। ‌