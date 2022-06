स्क्रूटनी परीक्षा खत्म, छात्र कभी नहीं भर पाएंगे फॉर्म, पहली बार आया बड़ा फैसला

Education News: अब छात्र स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस विवि ने स्क्रूटनी की परीक्षा ही बंद कर दी है। ऐसा फैसला पहली बार लिया गया।

छात्रों को अब अंकों का गलत जोड़ या फिर सवाल चेक न होने की शिकायत को लेकर सीएसजेएमयू का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि विवि प्रशासन ने इस समस्या का निस्तारण डिजिटल मूल्यांकन के माध्यम से कर दिया है। डिजिटल मूल्यांकन में शिक्षक को हर सवाल के जवाब को सही या गलत करना होगा और नंबर देने के बाद ही वे आगे बढ़ सकेंगे। वहीं, अंकों का जोड़ शिक्षक नहीं बल्कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक करेगा। इससे स्क्रूटनी की जरूरत नहीं होगी। मतलब स्क्रूटनी खत्म करने वाला सीएसजेएमयू पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा।

Now students will never fill Scrutiny Exam of CSJMU