जनता की शिकायतों में हुई लापरवाही तो सीएम Yogi सीधा अफसर का कर देंगे निस्तारण

CM Yogi instructions to Officers: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया है। जनता की बढ़ रही शिकायतों पर तुरंत निपटाएं नहीं तो...

Updated: June 11, 2022 11:53:47 am

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर जिलास्तरीय अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी जल्द जनसुनवाई, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। इस बाबत मुख्य सचिव ने जिले और कमिश्नरी स्तर तक के सभी अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

UP CM Yogi Warned Officers to Solve Complaint soon