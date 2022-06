यूपी में जुमे की नमाज के बाद आग में बदली हिंसा, बुलाई जा रही बाहरी फोर्स, सीएम का बड़ा ऐलान

Violence in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा बढ़ गई। प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर हालात काबू किए जा रहे। सीएम ने कड़े निर्देश दिए।

पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जा रहा। कई जगह सिर्फ नारेबाजी हो रही है तो कहीं उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी कर रहे। प्रयागराज में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पूरे प्रदेश में जुमे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस के साथ ही खुफिया विभाग भी इस तरह के प्रदर्शनों को रोकने के प्रयास में लगाया गया था। लेकिन नमाज के बाद देशभर के कई शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा। सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो। उपद्रवियों से कड़ाई के साथ निपटा जाए।

