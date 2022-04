Bank Locker Case Exposed: ये कैसा खुलासा, न बरामदगी और न गिरफ्तारी, क्यों सवालों से बच रहे अफसर

Bank Locker Update: उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई बैंक लॉकर की चोरी मे सभी लॉकर ग्राहकों को दहशत में डाल दिया था। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे कि पुलिस ने खुलासा तो कर दिया लेकिन न तो बरामदगी दिखाई और न आरोपियों की गिरफ्तारी।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौ लॉकरों से करोड़ों के जेवरात चोरी होने की घटना का पुलिस ने जल्दबाजी में खुलासा तो कर दिया। अधूरी जानकारियों के साथ यह ऐसा खुलासा है, जिसमें न तो आरोपितों की गिफ्तारी की गई है और न ही चोरी हुए जेवरातों की के बारे में कुछ जानकारी है। पुलिस के पास आरोपितों के इकबालिया बयान के आधार पर घटना कॊ लेकर सिर्फ एक कहानी है। जिसके आधार पर पूरा खुलासा कर दिया गया। क्या ये कहा जा सकता है कि पुलिस ऊपर से मंत्रियों से लेकर अधिकारियों के दबाव में आकर जल्दबाजी में खुलासा कर दिया। यदि सही खुलासा किया है तो मीडिया के सवालों से अफसर क्यों बच रहे हैं। ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सभी पाठकों के भी हैं।

Police Exposed Bank Locker Case But not Show Any Proof