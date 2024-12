रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने खुद को मारी गोली, स्टेटस पर लिखा- बाय एवरीवन, लव यू पापा

Posted a status on social media and shot himself कानपुर में रिटायर्ड दरोगा के पुत्र में खुद को गोली मार ली। इसके पहले उसने अपने फेसबुक पेज पर एक भावुक पोस्ट डाली है। जिसमें उसने अंग्रेजी में लिखा- “लव यू पापा… आई विल मिस यू…

कानपुर•Dec 08, 2024 / 05:16 pm• Narendra Awasthi

Posted a status on social media and shot himself उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या करने का प्रयास किया होली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे लोगों को पैरों तले जमीन के सबके खिसक गई आनंद आनंद बेटे को हाइलाइट में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है आत्महत्या की कोशिश के पहले युवक ने अपने स्टेटस में लिखा- “आई एम रियली सॉरी…” एसीपी कल्याणपुर ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।