हनुमान जी के आंखों से बहते आंसू, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, क्या कहते हैं भक्त?

कानपुर में पवन पुत्र हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सुन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि संकट मोचन को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती उतारी गई। ‌

कानपुर•Apr 13, 2025 / 08:25 am• Narendra Awasthi

Tears flowing from eyes of Hanuman, crowd of devotees gathered to see कानपुर में हनुमान जयंती की अवसर पर बजरंगबली के आंखों से आंसू टपक रहे थे। जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। भक्तों ने इसे चमत्कार बताया तो किसी ने इसे महिलाओं से जोड़कर देखा। लोगों का कहना था कि संकट मोचन हनुमान कुछ संकेत दे रहे हैं। इस बीच हनुमान चालीसा का पाठ बोले लगा। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। यह घटना चकेरी क्षेत्र के अहिरवां गांव की निकट स्थिति पेड़ के पास विराजमान हनुमान जी के साथ हुई है।