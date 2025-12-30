सेना की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, गर्लफ्रेंड शादी के लिए कर रही थी परेशान

कानपुर:कानपुर के रहने वाले एक युवक ने असम में फंदा लगाकर जान दे दी। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मानसिक रूप से काफी परेशान था। युवक असम के डिब्रूगढ़ में रहकर सेना की तैयारी कर रहा था। 27 दिसंबर की शाम युवक का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पोस्टमॉर्टम के बाद सोमवार देर रात शव कानपुर लाया गया और मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने लड़की और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाते हुए महाराजपुर थाने में शिकायती पत्र दिया है।