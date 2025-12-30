सेना की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, गर्लफ्रेंड शादी के लिए कर रही थी परेशान

कानपुर के छात्र ने असम में की आत्महत्या, PC- Patrika
कानपुर:कानपुर के रहने वाले एक युवक ने असम में फंदा लगाकर जान दे दी। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मानसिक रूप से काफी परेशान था। युवक असम के डिब्रूगढ़ में रहकर सेना की तैयारी कर रहा था। 27 दिसंबर की शाम युवक का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पोस्टमॉर्टम के बाद सोमवार देर रात शव कानपुर लाया गया और मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने लड़की और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाते हुए महाराजपुर थाने में शिकायती पत्र दिया है।
परिजनों के अनुसार, दीपू यादव का बंबुरिहा गांव में ही रहने वाले एक सेना के जवान की बेटी से करीब तीन साल से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दीपू कानपुर के सरसौल से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 महीने पहले डिब्रूगढ़ गया था, जहां वह सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था और प्राइवेट कोचिंग भी चलाता था।
बुआ ललिता देवी और पिता राम सिंह यादव ने बताया कि लड़की के परिवार को संबंधों का पता चलने के बाद वे दीपू को धमकाने लगे। लड़की लगातार शादी का दबाव बना रही थी। वह कहती थी कि अगर शादी नहीं की तो जहर खाकर खुदकुशी कर लेगी या दीपू और उसके परिवार को पुलिस केस में फंसा देगी। मृत्यु से ठीक पहले वीडियो कॉल पर भी ऐसी ही धमकियां दी गईं, जिससे दीपू मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया।
दीपू के करीबी दोस्त शुभम साहू ने बताया कि छह साल पुरानी दोस्ती थी। पिछले हफ्ते जब दीपू एक हफ्ते की छुट्टी पर गांव आया था तो स्टेशन पर मिले। तब दीपू ने खुद बताया कि गर्लफ्रेंड लगातार परेशान कर रही है और शादी का दबाव डाल रही है। 27 दिसंबर की शाम लड़की की सहेली का मैसेज आया कि दीपू कॉल नहीं उठा रहा। कई बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर चचेरे भाई को फोन किया तो सुसाइड की खबर मिली।
चचेरे भाई फूल सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को दीपू को कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। दोस्तों से संपर्क किया तो पता चला कि कमरे में मफलर से पंखे पर लटका शव मिला है। सूचना मिलते ही परिवार असम पहुंचा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव लेकर कानपुर लौटे। अंतिम संस्कार से पहले सोमवार देर रात लड़की और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
दीपू परिवार में इकलौता बेटा था। पिता राम सिंह यादव खेती करते हैं, मां मीरा यादव गृहिणी हैं। बड़ा भाई अस्मित सेना में तैनात है और छोटी बहन रेशू पढ़ाई कर रही है। दीपू पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था और सेना में जाने का सपना देख रहा था। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
