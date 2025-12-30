30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सेना की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, गर्लफ्रेंड शादी के लिए कर रही थी परेशान

Kanpur student suicide : कानपुर के रहने वाले एक छात्र ने असम में आत्महत्या कर ली। युवक असम के डिब्रूगढ़ में रहकर सेना की तैयारी कर रहा था।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 30, 2025

कानपुर के छात्र ने असम में की आत्महत्या, PC- Patrika

कानपुर:कानपुर के रहने वाले एक युवक ने असम में फंदा लगाकर जान दे दी। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मानसिक रूप से काफी परेशान था। युवक असम के डिब्रूगढ़ में रहकर सेना की तैयारी कर रहा था। 27 दिसंबर की शाम युवक का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पोस्टमॉर्टम के बाद सोमवार देर रात शव कानपुर लाया गया और मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने लड़की और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाते हुए महाराजपुर थाने में शिकायती पत्र दिया है।

तीन साल पुराना था प्रेम प्रसंग

परिजनों के अनुसार, दीपू यादव का बंबुरिहा गांव में ही रहने वाले एक सेना के जवान की बेटी से करीब तीन साल से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दीपू कानपुर के सरसौल से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 महीने पहले डिब्रूगढ़ गया था, जहां वह सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था और प्राइवेट कोचिंग भी चलाता था।

बुआ ललिता देवी और पिता राम सिंह यादव ने बताया कि लड़की के परिवार को संबंधों का पता चलने के बाद वे दीपू को धमकाने लगे। लड़की लगातार शादी का दबाव बना रही थी। वह कहती थी कि अगर शादी नहीं की तो जहर खाकर खुदकुशी कर लेगी या दीपू और उसके परिवार को पुलिस केस में फंसा देगी। मृत्यु से ठीक पहले वीडियो कॉल पर भी ऐसी ही धमकियां दी गईं, जिससे दीपू मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया।

दोस्त ने भी बताई तनाव की वजह

दीपू के करीबी दोस्त शुभम साहू ने बताया कि छह साल पुरानी दोस्ती थी। पिछले हफ्ते जब दीपू एक हफ्ते की छुट्टी पर गांव आया था तो स्टेशन पर मिले। तब दीपू ने खुद बताया कि गर्लफ्रेंड लगातार परेशान कर रही है और शादी का दबाव डाल रही है। 27 दिसंबर की शाम लड़की की सहेली का मैसेज आया कि दीपू कॉल नहीं उठा रहा। कई बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर चचेरे भाई को फोन किया तो सुसाइड की खबर मिली।

चचेरे भाई ने सुनाई आपबीती

चचेरे भाई फूल सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को दीपू को कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। दोस्तों से संपर्क किया तो पता चला कि कमरे में मफलर से पंखे पर लटका शव मिला है। सूचना मिलते ही परिवार असम पहुंचा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव लेकर कानपुर लौटे। अंतिम संस्कार से पहले सोमवार देर रात लड़की और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

दीपू परिवार में इकलौता बेटा था। पिता राम सिंह यादव खेती करते हैं, मां मीरा यादव गृहिणी हैं। बड़ा भाई अस्मित सेना में तैनात है और छोटी बहन रेशू पढ़ाई कर रही है। दीपू पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था और सेना में जाने का सपना देख रहा था। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3 साल पुराना था अफेयर

तीन साल पुराना अफेयर, लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी। धमकी दी कि नहीं माने तो खुद सुसाइड कर लेगी या परिवार को फंसवा देगी। वीडियो कॉल पर आखिरी धमकी के बाद दीपू टूट गया। दोस्तों और परिवार को पहले से परेशानी बता रहा था। 27 दिसंबर शाम को डिब्रूगढ़ के कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड। दोस्तों ने शव देखा और परिवार को सूचना दी। अंतिम संस्कार के बाद थाने में शिकायत, लड़की के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस जांच कर रही।

ये भी पढ़ें

PCS अफसर के बच्चों के बाद पत्नी की भी मौत, 3 दिन में उजड़ा पूरा परिवार, रो-रोकर बुरा हाल
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 06:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सेना की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, गर्लफ्रेंड शादी के लिए कर रही थी परेशान

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सर्दी और ढायेगी सितम, IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट: इन जिलों में बारिश पर आई बड़ी अपडेट

इन जिलों में बारिश की संभावना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

IIT के छात्र ने की आत्महत्या, पहले हाथ की नसें काटी… फिर फंदे पर लटका, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry

कानपुर

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड, बेटी को कॉल कर बोला था, बचा लो…जिंदा जलते यात्रियों की चीखें सुन थम गई सांसें

Yamuna expressway accident, mathura news, private double decker buses, no emergency exit, bus fire tragedy, investigation report, roadways bus safety, dna sampling, Mathura News in Hindi, Latest Mathura News in Hindi, Mathura Hindi Samachar, यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, मथुरा न्यूज, निजी डबल डेकर बस, आपातकालीन द्वार नहीं, बस आग हादसा, जांच कमेटी रिपोर्ट, रोडवेज बस सुरक्षा, डीएनए सैंपल, यात्रियों की मौत
कानपुर

Kanpur रजिस्ट्री घोटाला उजागर, आयकर सर्वे में 25 अरब की गड़बड़ी, सरकार को 500 करोड़ का नुकसान

आयकर विभाग के सर्वे में 25 अरब रुपये की गड़बड़ी, 2500 करोड़ की विसंगतियों के मिले साक्ष्य (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
कानपुर

मौसम का ट्रिपल अटैक: पश्चिमी विक्षोभ का ताबड़तोड़ हमला, आयेगा शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

घना कोहरा और धुंध का कहर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.