30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आईआईटी में आत्महत्या: बहन बोली- मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता, उस पर किसी बात का दबाव था

Suicide at IIT कानपुर आईआईटी में चौथे साल के छात्र ने अपने हाथ की नस काटी और फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक परिजन ने थाने में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा उनका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 30, 2025

घटना की जानकारी देते सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर और मृतक की फाइल (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)

फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)

Suicide at IIT: कानपुर आईआईटी के छात्र की मौत के मामले में परिजनों ने कहा कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता है। पिछले 1 साल से वह लगातार फोन करके पूछ रहा था कि किसी सीनियर प्रोफेसर का फोन तो नहीं आया।‌ वे लोग काफी पावरफुल हैं। हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मौत की खबर मिलने के बाद कानपुर पहुंचे परिजनों ने यह जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।

सोमवार को घर आने की बात कह रहा था।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी में जय सिंह मीणा ने हाथ की नस काटकर फांसी के फंदे पर लटक गया। वह बीटेक के चौथे साल का छात्र था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक परिजन कानपुर आ गए। मृतक जय सिंह के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि जय सिंह सोमवार को घर आने की बात कह रहा था। इस संबंध में सोमवार की सुबह फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इस दौरान करीब 60 कॉल किए, लेकिन रिसीव नहीं हुआ‌।

दोस्त से मदद मांगी

उन्होंने बताया कि जय सिंह का व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया। जिसमे लास्ट सीन रविवार की सुबह 11:30 बजे दिखा रहा था। बुरे ख्याल आने लगे। जय सिंह के दोस्त विकास मीणा को फोन करके जानकारी दी कि जय सिंह का फोन नहीं उठा रहा है। जानकारी कर लो। विकास भी काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मौके पर पहुंचे अन्य छात्रों ने खिड़की से देखा तो शव फंदे से लटका मिला।

कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची

शव लटकने की जानकारी मिलते ही आईआईटी में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

4 दिसंबर को बैक पेपर क्लियर किया

धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जय सिंह ने 4 दिसंबर को अपना बैक पेपर क्लियर किया था। जिसके बाद वह बहुत खुश था। वह दो-तीन दिनों में घर आने की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के कारण उनका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता है। उसे पर किसी और चीज का दबाव था। जिसके कारण उसने पहले हाथ की नस काटी और फिर फांसी पर लटक गया।

भाई की हो चुकी है काउंसलिंग

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पहले उनके भाई की काउंसलिंग हुई थी। इसके बाद काउंसलर ने बताया था कि अब भाई पूरी तरह ठीक है। बहन डॉक्टर ज्योति मीणा भी अपने भाई के आत्महत्या पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिससे कि भविष्य में फिर कोई छात्र इस तरह का कदम ना उठाये। मृतक परिजन ने कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ‌मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। वे शव को लेकर राजस्थान अपने गांव चले गए।

क्या कहते हैं सहायक पुलिस आयुक्त?

सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि कानपुर आईआईटी के ई-ब्लॉक रूम नंबर 148 में रहने वाले छात्र सुसाइड कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सुसाइड नोट मिला है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है‌। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 08:43 pm

Published on:

30 Dec 2025 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आईआईटी में आत्महत्या: बहन बोली- मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता, उस पर किसी बात का दबाव था

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तुम उसे बाबू कह रही थी, है ना! अभिषेक को छोड़ेगी या…दो लड़कियों की सड़क पर भिडंत, पटक-पटककर पीटा

कानपुर

सेना की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, गर्लफ्रेंड शादी के लिए कर रही थी परेशान

कानपुर

सर्दी और ढायेगी सितम, IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट: इन जिलों में बारिश पर आई बड़ी अपडेट

इन जिलों में बारिश की संभावना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

IIT के छात्र ने की आत्महत्या, पहले हाथ की नसें काटी… फिर फंदे पर लटका, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry

कानपुर

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड, बेटी को कॉल कर बोला था, बचा लो…जिंदा जलते यात्रियों की चीखें सुन थम गई सांसें

Yamuna expressway accident, mathura news, private double decker buses, no emergency exit, bus fire tragedy, investigation report, roadways bus safety, dna sampling, Mathura News in Hindi, Latest Mathura News in Hindi, Mathura Hindi Samachar, यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, मथुरा न्यूज, निजी डबल डेकर बस, आपातकालीन द्वार नहीं, बस आग हादसा, जांच कमेटी रिपोर्ट, रोडवेज बस सुरक्षा, डीएनए सैंपल, यात्रियों की मौत
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.