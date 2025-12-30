आईआईटी में आत्महत्या: बहन बोली- मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता, उस पर किसी बात का दबाव था

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पहले उनके भाई की काउंसलिंग हुई थी। इसके बाद काउंसलर ने बताया था कि अब भाई पूरी तरह ठीक है। बहन डॉक्टर ज्योति मीणा भी अपने भाई के आत्महत्या पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिससे कि भविष्य में फिर कोई छात्र इस तरह का कदम ना उठाये। मृतक परिजन ने कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ‌मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। वे शव को लेकर राजस्थान अपने गांव चले गए।