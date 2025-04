प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर भ्रमण: मेट्रो से कर सकते हैं यात्रा, सीएसए मैदान में होगी जनसभा

कानपुर•Apr 15, 2025 / 06:00 pm• Narendra Awasthi

PM Narendra Modi Kanpur visit, Can travel by metro, public meeting held at CSA ground प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं। यहां पर 250 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने की योजना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मंडल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी सांसद देवेंद्र सिंह भोले सहित विधायक गढ़वी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए तीन हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। सीएसए कानपुर के ग्राउंड में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर मेट्रो और नेयवेली पावर प्लांट घाटमपुर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे शहर में रहेंगे। इस दौरान सीएसए मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। नयागंज से गीता नगर के बीच मेट्रो में सफर भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का निरीक्षण के लिए कल कानपुर आ सकते हैं। लोकार्पण और शिलान्यास होने वाली योजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर ने किया निरीक्षण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही पार्किंग, रूट व्यवस्था और नयागंज मेट्रो स्टेशन का भ्रमण भी किया गया। जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सीएसए सभागार में मंडल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।