समस्या समाधान में लापरवाही पर कलक्टर ने विद्युत अभियंताओं को लगाई फटकार

Collector reprimanded the electrical engineers for negligence in solving the problem

पंचायत समति में हुई जनसुनवाई

करौली Published: June 10, 2022 11:59:54 pm

हिण्डौनसिटी. यहां पंचायत समिति स्थित आईटी केंद्र में गुरुवार को कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की। इसमें परिवादियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलक्टर ने समस्या निस्तारण के मामले में धीमी प्रगति पर विद्युत निगम के अभियंताओं को फटकार भी लगाई। साथ ही स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर लापरवाही बरती तो कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

समस्या समाधान में लापरवाही पर कलक्टर ने विद्युत अभियंताओं को लगाई फटकार

उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि जनसुनवाई में अतिक्रमण, पानी, बिजली, सडक़ आदि समस्याओं के संबंध में 13 परिवाद प्राप्त हुए। इनमें हैंडपंप मरम्मत एवं विद्युत समस्या के दो परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष परिवादों को निस्तारण के लिए संपर्क पोर्टल पर अपलोड कर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में आमजन से जुड़ी समस्याओं के संबंध में कलक्टर ने समीक्षा की। इसमें बिजली निगम द्वारा समस्याओं के निस्तारण के मामले में संतुष्टि पूर्वक आवश्यक कार्यवाही नहीं करने पर कलक्टर नाराजगी जताते हुए हिदायत दी। इस दौरान हिण्डौन तहसीलदार गजानंद मीणा, सूरौठ तहसीलदार धर्म सिंह, विकास अधिकारी ज्ञान सिंह, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक चौधरी, राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉ. नमो नारायण मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद मीणा, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता बाबूलाल मीणा, नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमावत, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा, सानिवि के सहायक अभियंता कमलकेश मीणा मौजूद रहे। कोतवाली का निरीक्षण कलक्टर ने करौली रोड़ स्थित शहर के कोतवाली थाने का भी निरीक्षण किया। डीएसपी किशोरी लाल व थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी ली। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें