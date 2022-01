उखड़ती सांसों को घर पर मिल रहा कंसंट्रेटर का संबल

Concentrator is getting the support of concentrating breath at home

5 माह में 26 रोगी हुए लाभांवित : जिला चिकित्सालय में स्थापित है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक

करौली Published: January 23, 2022 11:18:26 pm

हिण्डौनसिटी.

सांस संबंधी रोगियों की उखड़ती सांसों को अब घरों पर ही प्राणवायु दे संवारा जा रहा है। इसके लिए जिला चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैक से जरुरतमंद रोगियों को कंसंट्रेटर मशीन मुहैया कराई जा रही है। ताकि रोगियों को ऑक्सीजन के लिए अस्पताल नहीं आना पड़े। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक से पांच माह में 26 रोगियों की टूटती सांसों को संबारा है। वहीं 11 रोगियों की उखडती सांसों को घरों पर ही कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन दी जा रही है।

कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के संकट से रोगियों की सांसों पर बन आई थी।

ऑक्सीजन के कम उत्पादन होने पर सरकार ने वैकल्पिक साधन के रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। सरकार के साथ सहयोग के लिए भामाशाह भी आगे आए। ऐसे में कोरोना के पीक सीजन में ही अस्पताल में 5 एलपीएम व 10 एलपीएम श्रेणी के 112 ऑक्सीजन कंसंटे्रटर उपलब्ध हो गए। कोरोना संक्रमण थमने पर अस्पताल मेें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित कर जरुरतमंद रोगियों को घरों पर ही नि:शुल्क कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराना शुरू किया गया। जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैक प्रभारी धनराज अवस्थी व फतेहसिंह ने बताया कि11 रोगियों को घर पर ही कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया हुआ है। इसके अलावा कंसट्रेटर बैंक से 26 रोगी लाभांवित हो चुके हैं।



सिलेण्डर कर जरुरत न रिफलिंग का झंझट-

ऑक्सीजन कंसंटे्रटर मशीन वायु मण्डल से हवा खींच की ऑक्सीजन के निर्माण करता है। जिससे रोगियों के परिजन को पहले की भांति ऑक्सीजन सिलेण्डर रीतने और रिफलिंग को झंझट ही नहीं है। चिकित्सालय में प्रति मिनट 5 लीटर व 10 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं।

चिकित्सक के परामर्श पर मिलता कंसंटे्रटर-

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक प्रभारी ने बताया कि ऑक्सीजन की जरुरत वाले रोगियों को जिला चिकित्सालय के फिजीशियन की अनुश्ंाषा पर10 दिन के लिए घर पर नि:शुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाता है। अमानत राशि के तौर पर 5 हजार रुपए के जमा किए जाते हैं। जिन्हें कंसंट्रेटर लौटाने पर रिफंड का दिया जाता है। वहीं चिकित्सक की रिपोर्ट पर कंसंट्रेटर की अवधित में बढोतरी की जाती है।

सिलिकोसिस व सांस रोगियों को बना वरदान-

जिला चिकित्सालय में स्थापित किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक सिलिकोसिस व सांस संबंधी बीमारियों के रोगियों के लिए मददगार बना है। फिजिशियन डॉ. अंकुश अग्रवाल व आशीष शर्मा ने बताया कि कंसंट्रेटर रक्त में कम हुए ऑक्सीजन लेेबल के नियंत्रित करने में मदद करता है। सिलिकोसिस व सीओपीड़ी के रोगी को ऑक्सीजन के जरुरत रहे हैं।

अपना घर में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा-

जिला चिकित्सालय के अलावा अपना घर सेवा समिति आश्रम में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा है। जहां से रोगियों को घर के लिए नि:शुल्क कंसंट्रेटर दिए जाते हैं। अपनाघर आश्रम के अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि आश्रम में 10 एलपीएम के 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। जिनमें वर्तमान में 3 रोगियों के लिए घर पर दिए हुए हैं।

इनका कहना है



ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक सांस संबंधी के रोगियों को घर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही है। चिकित्सक की रिपोर्ट में कंसंट्रेटर मशीन देने व्यवस्था है।

- डॉ नमोनारायण मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

जिला चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी।

