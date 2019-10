ऐसा गेहूं इंसान तो क्या मवेशी भी न खाएं

Do not such wheat humans also eat cattle.Ration dealer distributed rotten wheat Consumers reached SDO office to demonstrate.

राशन डीलर ने बांट दिया सड़ा हुआ गेहूं ,उपभोक्ताओं ने एसडीओ कार्यालय पहुंच किया प्रदर्शन