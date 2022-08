अवैध खनन पर सरकार की सख्ती : सेंड स्टोन और चीरी से ओवरलोड भरे चार ट्रक जप्त

Government's strictness on illegal mining: four trucks overloaded with sand stone and chiri seized

- पुलिस वन एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई

करौली Published: August 09, 2022 11:16:21 am

हिण्डौनसिटी. कोतवाली थाना पुलिस ने वन एवं खनिज विभाग के दस्ते के साथ रविवार रात को शहर के खरेटा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान सेंड स्टोन के ब्लॉक एवं चीरियों से भरे चार ओवरलोड ट्रकों को जप्त कर लिया।

थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत खरेटा मोड़ पर वन विभाग व खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान खरेटा गांव की ओर से आ रहे चार ट्रकों को रुकवा कर जांच की गई तो उनमें अवैध खनन कर लाए रहे सेंडस्टोन के ब्लॉक तथा चीरियां पाई गईं।

निर्धारित क्षमता से अधिक वजन होने एवं अवैध खनन सामग्री मिलने पर चारों ट्रकों को वन अधिनियम के तहत जप्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के अभियंता अमित शर्मा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी केदार लाल योगी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका द्वारा 2 अगस्त को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए तथा पुलिस के साथ वन एवं खनिज विभाग के अभियंताओं की टीमें गठित की गई। जिनके द्वारा अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इससे खनन माफिया एवं उसके लठैतों में हडक़ंप मचा हुआ है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान 4 अगस्त को मोठिया पुरा और खरेंटा क्षेत्र से हाईड्रा और ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त करने के बाद 6 अगस्त को अवैध खनन कर ले जाए जा रहे सेण्ड स्टोन और पट्टियों से भरे एक दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों को जप्त किया था। पढ़ना जारी रखे

