करौली में दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि नादौती मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में तेसगांव निवासी अजय (22) पुत्र विक्रम और कौड़ियां निवासी अंकुश (20) पुत्र रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।