करौली में दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

सांकेतिक AI फोटो
राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीरजी थाना क्षेत्र के चांदन गांव के पास शुक्रवार को दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि नादौती मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में तेसगांव निवासी अजय (22) पुत्र विक्रम और कौड़ियां निवासी अंकुश (20) पुत्र रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए श्री महावीरजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घायल कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग