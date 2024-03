Lok Sabha Chunav 2024: कांग्रेस और भाजपा की बढ़ी टेंशन, इस पार्टी ने सभी सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

कोरबा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पाली में की। हालांकि पार्टी ने कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं लेकिन कोरबा सीट से श्याम सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाकर पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस सीट से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं, लेकिन कोरबा लोकसभा सीट पर हुए हर चुनाव में पार्टी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बार प्रत्याशी घोषित कर पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए ऐसी चक्रव्यू रची है जिसे भेदने वाला प्रत्याशी ही जीत हासिल कर सकेगा। इसके पीछे का मुख्य कारण कोरबा लोकसभा की अंतर्गत स्थित पाली-तानाखार, भरतपुर-सोनहत, मरवाही, बैकुंठपुर जैसी सीटों पर पार्टी का बड़ा जनाधार बताया जा रहा है।

यह भी पढ़ें 30 मार्च को नक्सलियों ने किया बीजापुर बंद का आव्हान, मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप पार्टी लोकसभा के इस चुनाव में अपने मतों को बांधने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी अपने मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में जोड़े रखती है तो इसका (Gondwana Republic Party) सीधा असर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर होगा। उनके जीत का अंतर कम हो सकता है। पार्टी लोकसभा के इस चुनाव में अपने मतों को बांधने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी अपने मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में जोड़े रखती है तो इसका (Gondwana Republic Party) सीधा असर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर होगा। उनके जीत का अंतर कम हो सकता है।

CG Lok Sabha Election: इस बार 16 लाख से अधिक मतदाता इस साल 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख 14 हजार 885 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोटों की गणना 4 जून को होगी।

Korba Lok Sabha Seat 2024: हर चुनाव में बढ़ा है गोंडवाना का मतदान प्रतिशत लोकसभा के हर चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि मतदान का यह प्रतिशत दहाई का अंक पार नहीं कर सका है। पार्टी अभी तक डाले गए कुल मतों का 4 से 7 प्रतिशत तक हिस्सा प्राप्त करने में सफल रही है। उम्मीद है कि लोकसभा के इस चुनाव में भी गोंडवाना के प्रत्याशी की वोट बैंक में बढ़ोत्तरी होगी। इसके पीछे का मूल कारण पाली तानाखार में पार्टी की मजबूत पकड़ और दादा हीरासिंह मरकाम के पुत्र तुलेश्वर सिंह मरकाम का (Gondwana Republic Party) विधायक होना है। तुलेश्वर जब से विधायक चुने गए हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए झोंक दी है। इसके लिए वे लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।

Gondwana Party will give competition to BJP and Congress: गोंडवाना का वोट बढ़ने से कांग्रेस को हुआ है नुकसान कोरबा लोकसभा के अंतर्गत स्थित पाली-तानाखार और भरतपुर-सोनहत क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अंकों का गणित बताता है कि इस क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हो रही है और इसका असर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में गोंडवाना गणतत्र पार्टी के उम्मीदवार हीरासिंह मरकाम ने 52 हजार 753 मत प्राप्त किया था जो कुल डाले गए मत का 5.1 फीसदी था। उस समय गोंडवाना के मतदान प्रतिशत में लगभग एक फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई थी और कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. चरणदास महंत को 4 लाख 34 हजार 516 मत प्राप्त हुए थे। जबकि डॉ. बंशीलाल महतो को 4 लाख 38 हजार 649 मत मिले थे। तब इन दोनों उम्मीदवारों के वोट बैंक में .01 फीसदी का अंतर था और बंशीलाल महतो चुनाव जीत गए थे। इस बार भी गोंडवाना के प्रदर्शन पर सबकी नजर टिकी हुई है।

