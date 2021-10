Kushinagar International Airport Inauguration: पीएम मोदी ने किया कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, कहा किसानों, पशुपालकों, को भी फायदा

कुशीनगर. pm modi Inaugrate Kushinagar Airport. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल आनंदी बेन, श्रीलंका के मंत्री नमल राजपक्षा समेत सैंकड़ों बौद्ध भिक्षुओं का दल भी शामिल हुआ। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, यह एक प्रतिबद्धता को पूरा करने का समय है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिर्फ हवाई संपर्क का साधन नहीं होगा। किसान हों, पशुपालक हों, दुकानदार हों, मजदूर हों, स्थानीय उद्योगपति हों-इससे सभी को फायदा मिलेगा। यह व्यापार का पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। पर्यटन को अधिकतम लाभ मिलेगा। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा। बता दें कि पीएम कुशीनगर में एक मेडिकल कॉलेज और अन्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही महापरिनिर्वाण मंदिर में 'अभिधम्स दिवस' पर आयोजित एक समारोह में भी भाग लेंगे।

Kushinagar International Airport won't just be mode of air connectivity. Be it farmers, animal keepers, shopkeepers, workers, local industrialists-it'll benefit all. It'll create ecosystem of business. Tourism will get maximum benefit, it'll generate employment for youth here: PM pic.twitter.com/Kv7wfgXhFz — ANI (@ANI) October 20, 2021

दिल्ली और कुशीनगर के बीच सीधी उड़ान

कुशीनगर एयरपोर्ट यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगले 3-4 वर्षों में देश में 200 से अधिक हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और वाटर डोम का नेटवर्क बनाने का प्रयास होगा। अगले कुछ हफ्तों में स्पाइसजेट दिल्ली और कुशीनगर के बीच सीधी उड़ान शुरू कर रही है। इससे स्थानीय यात्रियों और भक्तों को मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि देश के विमानन क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से चलाने और सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए हाल ही में एयर इंडिया से संबंधित एक बड़ा कदम उठाया गया था। यह कदम भारत के विमानन क्षेत्र को नई ऊर्जा देगा।

I have been informed that in the next few weeks, SpiceJet is starting a direct flight between Delhi and Kushinagar. This will help local passengers and devotees: PM Narendra Modi at the inauguration of Kushinagar International Airport in Uttar Pradesh pic.twitter.com/UqF6Q8ET1B — ANI (@ANI) October 20, 2021

श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे ने कहा, "श्रीलंका को भारत से मिला सबसे बड़ा उपहार बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का सह-अस्तित्व रहा है। ये गहरा रिश्ता जो और भी मजबूत करेगा। यह (कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) विशेष रूप से श्रीलंकाई एयरलाइंस को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय वाहक बनने के लिए आमंत्रित करना पीएम मोदी का बड़ा कदम है।"

One of the greatest gift Srilanka got from India is Budhissim. Hinduism and Budhisim has co-existed. This deep rooted relationship that will further strengthen: Sri Lankan Sports Minister Namal Rajapaksa pic.twitter.com/AN9umaYyZ1 — ANI (@ANI) October 20, 2021

260 करोड़ की लागत से तैयार एयरपोर्ट

कुशीनगर एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से पहुंच चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस एयरपोर्ट को 260 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसका टर्मिनल 3 हजार 600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नया टर्मिनल भीड़भाड़ वाले समय में 300 यात्रियों को आने-जाने की सुविधा देगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 3.2 किमी लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, जो यूपी का सबसे लंबा रनवे है। यहां आने वाले यात्री लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशांबी, संकीशा, राजगीर और वैशाली की यात्रा कम समय में कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें: भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 20 बौद्ध भिक्षुओं को चढ़ाएंगे चीवर

ये भी पढ़ें: स्‍वावलंबन कैंप के जरिए प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़े नए लाभार्थी, अब तक पांच कैंपों का आयोजन