लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, डॉक्टर के बेटे समेत कई संक्रमित, एक वर्षीय मासूम भी शामिल

ललितपुर. जनपद में एक दिन की हल्की राहत के बाद दोबारा बड़ी मात्रा में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पॉजिटिव निकले मरीजों में एक सरकारी डॉक्टर का पुत्र, एक विद्युत विभाग का अधिकारी कर्मचारी के साथ दो बच्चे शामिल हैं। जबकि एक मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 3000 से अधिक संदिग्धों की जांच की गई है। इस जांच के दौरान 22 पॉजिटिव मरीज मिले। पॉजिटिव निकले मरीजों में जिला टीवी अस्पताल में तैनात डॉ. जेएस बक्शी का 20 वर्षीय पुत्र और शहरी क्षेत्र के मोहल्ला गांधी नगर 132 केवी पावर हाउस पर तैनात 46 वर्षीय रवि प्रकाश नामक विद्युत कर्मचारी शामिल है। जांच के दौरान पॉजिटिव निकली 22 मरीजों के साथ मरीजों का आंकड़ा 97 पहुंच गया है जबकि पिछले 24 घंटों में एक मरीज अस्पताल से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचा है।

Increase in Corona Virus Cases Many People Getting Infected