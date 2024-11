Apple iOS 18.2 Update: iPhone यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब हर महीने लगेगी 2000 की चपत? ये है वजह

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अपडेट 2 दिसंबर को आ रहा है। इस अपग्रेड का सबसे ज्यादा इंतजार यूजर्स ChatGPT-बेस्ड Siri का कर रहे हैं, साथ ही यह खबर भी सामने आ रही है कि Apple, ChatGPT-बेस्ड Siri के लिए यूजर्स को हर महीने पैसे चार्ज करने वाली है। हालांकि इसके बदले कंपनी यूजर्स को कुछ खास फीचर्स भी देने वाली है।

iOs 18.2 New Features: हर महीने चुकाने होंगे इतने रुपये? रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी, ChatGPT-बेस्ड Siri के लिए $20 या 1,950 रुपये हर महीने चार्ज कर सकती है। जिसमें यूजर्स को ChatGPT Plus का एक्सेस दिया जाएग। लेटेस्ट iPhone यूजर्स को Apple इंटेलिजेंस के सभी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए ये चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन राइटिंग टूल्स और इमेज प्लेग्राउंड जैसे फीचर्स, ChatGPT Plus मेंबरशिप के बिना भी काम करते रहेंगे। हालांकि बिना मेम्बरशिप Siri की कैपेबिलिटीज लिमिटेड रहेंगी।

ChatGPT Plus Subscription for Siri: ऐसे मिलेगी ChatGPT Plus की मेंबरशिप 9to5Mac की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अपडेट आने के बाद यूजर्स Setting App से सीधे ChatGPT Plus को सब्सक्राइब कर सकेंगे। यूजर्स सेटिंग्स > Apple इंटेलिजेंस और Siri > ChatGPT > ChatGPT Plus में जाकर अपग्रेड कर पाएंगे। हालांकि ChatGPT Plus की मेंबरशिप पर कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी, जबकि वेब ब्राउजर से ChatGPT Plus की मेंबरशिप लेने पर बेस्ट प्राइस मिल सकता है।

iOS 18.2 Apple Intelligence: बिना सब्सक्रिप्शन के भी यूज कर पाएंगे ChatGPT-बेस्ड Siri? अपडेट के बाद यूजर्स बिना सब्सक्रिप्शन के भी ChatGPT-बेस्ड Siri का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इससे लेटेस्ट GPT मॉडल का एक्सेस नहीं मिल सकेगा और काफी लिमिटेशंस रहेंगी। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, इमेज क्रिएशन और वेब ब्राउज़िंग जैसी फंक्शनैलिटीज पर भी लिमिटेशंस रहेंगी। वहीं जिन यूजर्स के पास ChatGPT Plus की मेंबरशिप होगी, उन्हें ChatGPT-बेस्ड Siri का फुल एक्सेस दिया जाएगा।

जो यूजर्स Apple Intelligence सपोर्टेड iPad और Mac का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी 2,000 रुपये का मंथली अमाउंट देना पड़ेगा। हालांकि किसी यूजर के पास पहले से ही ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन है, तो वे Apple Intelligence के लिए iPhone पर Siri की ओवरऑल कैपेबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए उसी साइन-इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा।