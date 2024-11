Hot Vs Cold Showers: गर्म या ठंडा पानी, ठंड में नहाने के लिए कौन सा पानी है शरीर के लिए फायदेमंद?

क्या सर्दियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए? (Should one take bath with hot water in winter?) गर्म पानी से सर्दियों में नहाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग गर्म पानी को सीधे अपने सिर पर डालते हैं, जो कि काफी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि गर्म पानी से नहाने से आपकी स्किन रुखी हो सकती है, क्योंकि आपकी त्वचा का सारा तेल खत्म हो जाता है। और लोग ज्यादा ठंड में उबलते हुए गर्म पानी को अपने शरीर पर डाल लेते हैं, जिसके कारण आपकी त्वचा जल सकती है और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में हमारा शरीर ठंडे तापमान के कारण गर्म पानी को तुरंत सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे खुजली, रुखी त्वचा आदि।

गुनगुना पानी है फायदेमंद (Lukewarm water is beneficial) गुनगुना पानी त्वचा को सूखा नहीं करता, जैसे गर्म पानी करता है। यह त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है और उसे कोमल और हाइड्रेटेड बनाए रखता है। गुनगुना पानी से नहाने से शरीर के अंगों तक अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलता है। यह ठंडे मौसम में अकड़न और दर्द को कम करने में मदद करता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।