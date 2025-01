Naga Sadhu: नागा साधुओं के लिंग तोड़ने की रस्म का क्या है रहस्य? क्या है इनका सबसे प्रिय शृंगार? जानिए

Naga Sadhu Ka Rahasya: नागा साधु के जीवन से जुड़े इन सवालों को हम जानेंगे | Naga Sadhus FAQs नागा साधु के जीवन की रोचक बातें | Facts about Naga Sadhus 1-कैसे बनते हैं नागा साधु? (How To Be Naga Sadhu)

2- नागा साधु के लिंग तोड़ने का रस्म क्या है? (Naga sadhu genital break)

3- नागा साधु क्या खाते हैं? (What does Naga Sadhus eat)

4- कहां रहते हैं नागा साधु? (Where does Naga Sadhu stay) 1-

कैसे बनते हैं नागा साधु? (How To Be Naga Sadhu) Kaise Bante Hain Naga Sadhu: मीडिया को नागा साधुओं ने दिए इंटरव्यू में बताया है कि कोई भी नागा साधु बन सकता है। इसके लिए उसे 12 साल का समय देना होगा। तब जाकर नागा साधु बनने का मौका मिलता है। इन 12 साल में नागा साधु को खास तरीके से ट्रेंड किया जाता है। उनको अध्यात्म जीवन से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से कठिन तप से गुजरकर नागा साधु बनते हैं।

नागा साधु के लिंग तोड़ने का रस्म क्या है? (Naga sadhu genital break) Naga sadhu Rituals: नागा साधु बनने के पहली रात भी रस्म होते हैं। एक नागा साधु ने मीडिया को बताया कि धर्म ध्वज के पास लिंग को झटका दिया जाता है। ये झटका उनके गुरू देते हैं। ये एक प्रक्रिया है ताकि साधु काम-वासना आदि से संबंध तोड़ लें। साथ ही नागा साधु धातु (लोहा, चांदी आदि) से बने लंगोट पहनते हैं।

क्या नागा साधु को बिना कपड़ों के रहना जरूरी है? (Naga Sadhu Dress) Naga Sadhu Kya Pehante Hain: हमने अधिकतर तस्वीरों में देखा है कि पुरुष नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नागा साधु चाहें तो कपड़े पहनकर रह सकते हैं। इनके लिए श्रृंगार करना उत्तम माना जाता है। ये सोलह नहीं, 17 श्रृंगार करते हैं। जिसमें से भस्म लपेटना सबसे प्रिय है। इसी तरह से महिला नागा साधु के लिए भी नियम होते हैं। वो भी कपड़े पहनती हैं।

कहां रहते हैं नागा साधु? (Where does Naga Sadhu stay) Kahan Rehate Hain Naga Sadhu: सबके मन में ये सवाल उठता है कि कुंभ या महाकुंभ में दिखने वाले नागा साधु कहां रहते हैं? क्योंकि, ये हमें मेला में दिख जाते हैं लेकिन उसके बाद कहां मिल सकते हैं? इसको लेकर नागा साधु बताते हैं कि हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। हम पहाड़, खेत-खलिहान, जंगल कहीं भी रह लेते हैं। वैसे बताया जाता है कि ये इनका मुख्य आश्रम हरिद्वार में है।

योद्धा रहे हैं नागा साधु (Naga Sadhus Role in War) Naga Sadhus History: नागा साधुओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक योद्धा की तरह जीवन जीते हैं। ये धर्म रक्षक व धर्म प्रचारक माने जाते हैं। जानकारी के मुताबकि, पानीपत की लड़ाई से लेकर कई युद्ध में ये लड़े हैं। नागा साधु का इतिहास 8वीं सदी के आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा बताया जाता है।