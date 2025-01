किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर बनकर भी पहले जैसा जीवन जी सकती हैं Mamta Kulkarni! जानिए नियम

संन्यासी बनी ममता कुलकर्णी के जीवन में क्या ये चीजें बदल जाएंगी? (Rules For Mahamandaleshwar Mamta Kulkarni) 1- क्या ममता कुलकर्णी का नाम बदल जाएगा? 2- क्या ममता कुलकर्णी संन्यासी वाले ड्रेस में ही दिखेंगी?

3- क्या ममता कुलकर्णी को चमक-धमक वाली जिंदगी का त्याग करना होगा? 4- क्या ममता कुलकर्णी फिल्मों में काम कर पाएंगी? ममता कुलकर्णी का बदला नाम | Mamta Kulkarni Name Changed Yamai Mamta Nand Giri Mamta Kulkarni New Name Yamai Nand Giri: महाकुंभ में पिछले शुक्रवार को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि ममता कुलकर्णी ने ग्रहण की। आचार्यों ने उनका पट्टाभिषेक किया और कई धार्मिक प्रक्रियाओं के बाद वो महामंडलेश्वर बनीं। बताया जा रहा है कि ममता कुलकर्णी अब यमाई ममता नंद गिरि के नाम से जानी जाएंगी। अब एक्ट्रेस की जगह संन्यासी कहला रही हैं और अब ममता कुलकर्णी की जगह यमाई ममता नंद गिरि के नाम से भी जानी जाएंगी।

क्या ममता कुलकर्णी संन्यासी वाले ड्रेस में ही दिखेंगी? ममता अपने दौर में सबसे सुंदर एक्ट्रेस में से एक रही हैं। इनके बोल्ड अवतार को आज भी याद करने वाले करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या एक्ट्रेस से संन्यासी बनी ममता सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही पहनेंगी? किन्नर अखाड़े का नियम वस्त्र धारण करने को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाता है। इसलिए ममता अपनी इच्छानुसार जैसा वस्त्र चाहें धारण कर सकती हैं।

क्या ममता कुलकर्णी को चमक-धमक वाली जिंदगी का त्याग करना होगा? वैसे तो अधिकतर लोगों को ये जानकारी है कि इस साल महाकुंभ में ममता संन्यास का राह चुनी हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता महाराष्ट्र के रायगढ़ में गगन गिरि महाराज के आश्रम में 23 साल पहले दीक्षा ली थी। इसके लिए वो कठिन तप कर रही थी। ममता के गुरु का संबंध जूना अखाड़ा से है। ऐसे में ममता ने जूना अखाड़ा से भी अप्रत्यक्ष रूप से जु़ड़ी बताई जा रही हैं। इसको लेकर ममता पहले से ही तैयार हैं कि वो अध्यात्म का राह चुनेंगी। हालांकि, अखाड़े की ओर से इसको लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है।

क्या ममता कुलकर्णी फिल्मों में काम कर पाएंगी? महामंडलेश्वर बनने के बाद फिल्मों में काम करने को लेकर ममता कुलकर्णी ने कहा है कि वो फिल्म नहीं करेंगी। ये फैसला ममता ने खुद लिया है। हालांकि, किन्नर अखाड़ा प्रोफेशन को लेकर किसी तरह की पाबंदी का समर्थन नहीं करता है।

किन्नर अखाड़ा चुनने का कारण है "आजादी" Mamta Kulkarni Sadhvi quote किन्रर अखाड़ा अन्य अखाड़ों से अलग नियम कानून पर चलता है। यहां पर महामंडलेश्वर को लेकर सख्त नियम नहीं हैं। इसको लेकर ममता कुलकर्णी ने भी मीडिया में बयान दिया कि किन्नर अखाड़ा में उन्हें हर तरह की आजादी है। किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वह कैसे भी कपड़े पहन सकती हैं, किसी इवेंट में शामिल हो सकती हैं और यहां तक कि फिल्मों में कोई भी किरदार निभाने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। यही वजह है कि ममता ने किन्नर अखाड़े को चुना। ये भी देखिए: "ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर देवकीनंदन ठाकुर का बयान, बोले-कोई अभिनेत्री संत बनती"