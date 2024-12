New Year 2025: फैमिली के साथ सैर सपाटे का प्लान है तो जयपुर के इस जगह पर जरूर जाएं, कर पाएंगे फुल एंजॉय

चोखी ढाणी में नए साल 2025 का जश्न (Celebration of New Year 2025 in Chokhi Dhani) हर बार नए साल के मौके पर चोखी ढाणी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो पर्यटकों के इंज्योमेन्ट का माहौल बना दता है जैसे परंपरागत राजस्थानी नृत्य और संगीत का प्रदर्शन, आतिशबाजी का भव्य आयोजन और विशेष भोजन का आनंद लिया जा सकता है।इसके साथ बच्चों के लिए कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटी और गेम्स उपलब्ध होते है। इस साल बच्चों के लिए कुछ छूट रहते है जिससे आप अपने परिवार वाले के साथ बजट के भीतर आनंदमयी अनुभव का हिस्सा बन सकते है।

फैमिली के साथ सैर सपाटे की प्लानिंग (Planning an outing with family) अगर आप भी नए साल में चोखी ढाणी जयपुर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप पहले इसकी बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि हर नए साल में यहां प्री-बुकिंग शुरू हो जाती है। यहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलते हैं। बुकिंग के लिए आप आधिकारिक चोखी ढाणी रिसॉर्ट की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं।