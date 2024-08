सारा अली खान ब्युटि सीक्रेट्स, जाने स्किन का कैसे रखती है ख्याल

सारा अली खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की यंग सेंसेशन हैं एक्टिंग करियर में कदम रखने से पहले सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने जी तोड़ मेहनत की है और अपने आप को उस काबिल बनाया है। बहुत सारी लड़कियां सारा अली खान (Sara Ali Khan) की तरह दिखने की कोशिश करती हैं। सारा अली खान एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं जो उनकी खूबसूरती पर मरते हैं। अपने शरीर को फिट रखने के लिए वह एक्सरसाइज (Exercise ) तो करती ही हैं लेकिन अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखने के लिए वह कई टिप्स (Beauty secrets) को अपनाती हैं।

अगर आप चाहते है खूबसूरत स्किन तो फोलो करें यह ब्युटि टिप्स Here are the beauty tips from Sara Ali Khan सुबह की दिनचर्या (Morning Routine): – अपना चेहरा गुनगुने ( Lukewarm Water) पानी से धोएं और गंदगी और अशुद्धता को हटाएं.

– एक हल्का Gentle Cleanser और Moisturizer लगाए और अपने त्वचा को hydrate और स्वस्थ रखें।

– एक टोनर लागू करें और अपनी त्वचा के pH को बैलेंस करें और पोर्स की appearance को कम करता है

स्किन केयर (Skincare ) : – एक हफ्ते में एक बार एक Exfoliate स्क्रब करें और डेड स्किन को हटाके पोर्स को खोलता है

– हफ्ते में एक बार एक फेस मास्क लगाएं यह अपकी त्वचा को गहरा साफ और ग्लोइगं करने में काफी मदद करता है .

– दिन में कम से कम SPF 30 वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरुर करें , भले ही cloudy दिन हों लेकिन सनस्क्रीन अप्लाई करना ना भूले.

– अपने त्वचा के According एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें , यह त्वचा को Hydrate और स्वस्थ रखता है

मेकअप (Makeup) : – एक हल्का फाउंडेशन यूजकरें, जिससे आपकी त्वचा की समानता बनी रहे

– अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए एक कन्सीलर लगाया करें, जिससे आपकी आंखें बड़ी लगें।

– अपनी Eyelashes में मस्करा लगाया करें, ताकि आपकी लैशेज़ निखर जाएं।

तरोताजा रहे (Hydration): – दिनभर 8-10 गिलास पानी पीएं, ताकि आपकी त्वचा को hydrate रहे ।

– Hydrating फ्रूट्स जैसे, वाटरमेलन, खीरा,और स्ट्रावेरीज् खाएं, ताकि यह आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है।

व्यायाम (Exercise): – Moderate-intensity exercise जैसे, योग या Brisk walking करे, ताकि आपका शरीर स्वस्थ और टोन्ड रहे।

अपने वर्कआउट के बाद stretch करना न भुलें नींद ( Sleep): – रात को 7-8 घंटों की नींद लेना, ताकि आपकी त्वचा और शरीर उस समय Repair और Rejuvenate रहे ।

खान पान (Diet) – Balanced डाइट खाएं, जिसमें कई फल, सब्जियों,Whole Grains, Lean Proteins, और Healthy Fats शामिल हो।

– Sugary drinks and Processed Foods जैसे, जिनमें सूजन और आपकी त्वचा पर नुकसान आता है, आजमाएं नहीं।



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।