Valentine Day Skincare: पपाया मिल्क फेसपैक से वैलेंटाइन डे पर पाएं निखरी हुई त्वचा, सिर्फ एक एप्लिकेशन में

पपीता और दूध में पाए जाने वाले गुण (Properties found in papaya and milk) पपीता में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C और कई मिनरल्स होते हैं, जबकि दूध में पाए जाने वाले गुण स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। इससे एजिंग को कम करने और दाग-धब्बों को दूर करने में मदद मिलती है।

दूध और पपाया फेसपैक के फायदे (Benefits of milk and papaya face pack) डार्क स्पॉट्स दूर होंगे (Dark spots will go away) पपीता में दूध मिलाकर फेसपैक लगाने से त्वचा से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं, जैसे कि दाग-धब्बे। पपीता में विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो स्किन में मेलेनिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। पपीता और दूध को मिलाकर लगाने से दाग-धब्बे दूर होते हैं।

कील-मुंहासे होंगे दूर (Pimples and acne will go away) दूध और पपीता मिलाकर लगाने से कील-मुंहासे भी कम हो जाते हैं। इससे फेस पर होने वाले इंफेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है।

त्वचा में नमी बनाए रखेगा (Will maintain moisture in the skin) त्वचा को हाइड्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसे हफ्ते में दो बार पपीता और दूध से बना यह पैक लगाने से स्किन को हाइड्रेशन मिल सकता है और स्किन में चमक भी आएगी।

पपीता और दूध का असरदार फेसपैक कैसे बनाएं (How to make effective face pack of papaya and milk) दूध और पपीता का असरदार फेसपैक बनाने के लिए नरम पपीते के 6-7 टुकड़े लें और उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें। अब इसमें 2-3 चमचे दूध डालकर अच्छे से मिक्स करें और एक मिश्रण तैयार कर लें। अगर फेसपैक को और भी प्रभावी बनाना हो तो उसमें 1 चमच शहद मिला कर सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इससे पहले चेहरे पर हल्का मसाज करें और फिर इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर चेहरे को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।