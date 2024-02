अगर रोजाना करते हैं ये योगासन तो कभी नहीं होगी हार्ट अटैक से मौत

Submitted by:

Yoga for Heart tips: हार्ट अटैक से मौत दुनिया में मृत्यु के बड़े कारणों में से एक है। मेडिकल साइंस में इस बीमारी के कई रिस्क फेक्टर बताए गए हैं जैसे तनाव, धूम्रपान, कोलेस्टेरॉल का बढऩा आदि।

Yoga excercises for healthy heart yogasan tips for heart in hindi