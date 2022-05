Bank Holiday: इन शहरों में आज बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें लिस्ट, अभी चार और मिलेंगी छुट्टियां

Bank Holidays: बुद्ध पूर्णिमा के चलते सोमवार को कई शहरों में बैंक बंद रहा। लगातार तीन दिन बैंक की छुट्टी रही। अभी बैंक की चार और छुट्टियां रहेंगी।

देश के कई हिस्‍सों में बुद्ध पूर्ण‍िमा मनाई जा रही है। इसके मौके पर 16 मई को बैंकों की छुट्टी है। बता दे जिन शहरों और राज्‍यों में बुद्ध पूर्ण‍िमा की छुट्टी है, वहां पर आज बैंकों के बंद रहने का तीसरा दिन है। लेकिन कुछ शहरों में बैंक खुले रहेंगे, वहां आप अपना बैंक से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जहां छुट्टी है वहां पर अब 17 मई को ही बैंकों से जुड़े काम हो पाएंगे। अभी मई में चार और छुट्टियां बैंक कर्मियों को मिलेंगी।

Bank Holiday on Buddha Purnima know About Rest Four Holidays