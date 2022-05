अब दोगुनी रफ्तार से दौडेगी ये इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, खासियत जानकर चौंक जाएंगे आप

New Technology Cycle: एक ऐसी साइकिल तैयार हुई है, जो सामान्य साइकिलों की तुलना दोगुनी तेजी से दौड़ती है। यह इकोफ्रैंडली इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छात्र का नवाचार जानकर आप चौंके जाएंगे। छात्र ने एक साइकिल तैयार की है। यह साइकिल सामान्य साइकिलों से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। यह चार्जिंग वाली साइकिल जल्द ही देश के बाजारों में उपलब्ध होगी। दरअसल, छात्र ने आईआईटी की मदद से दिवव्यांग के लिए इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल तैयार की है। इसकी पहल 12वीं के छात्र गौरव कटियार ने की है। उन्होंने इसे तैयार किया है। दिव्यांगों की समस्याओं को देखते हुए यह विशेष फ्रेम में तैयार की गई है। इसकी गुणवत्ता बाजार में उपलब्ध अन्य साइकिलों से अच्छी है। बता दें कि गौरव ने आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की मदद से कंपनी साइकिल स्पीड भी विकसित की है, जिसके उत्पादों का अब दिव्यांग उपयोग कर सकेंगे।

