OBC Vote Bank: मायावती का मिशन 2027, ओबीसी समाज के सहारे सत्ता में वापसी की तैयारी

बसपा ने अपने बयान में मंडल आयोग की सिफारिशों का भी उल्लेख किया। पार्टी का दावा है कि पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की लड़ाई में बसपा ने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। मायावती ने कहा कि पार्टी ने स्थापना काल से ही सामाजिक न्याय और समान अवसरों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए बसपा लगातार संघर्ष करती रही है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया कि वे आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता के साथ जनता के बीच रखें।