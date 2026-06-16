Lucknow News: ट्रेन में सीट नहीं मिली तो यात्री ने फैलाई बम की झूठी सूचना, इधर-उधर भागने लगे लोग, मचा हड़कंप

सीट नहीं मिलने पर युवक ने ट्रेन में फैलाई बम की अफवाह (फोटो-पत्रिका)
Fake Bomb Threat at Lucknow Station: राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक ट्रेन में बम होने की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, स्थानीय पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया और सुरक्षा कारणों से ट्रेन तथा उसके कोचों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई।
कई घंटे तक चले जांच और तलाशी अभियान के बाद सुरक्षा एजेंसियों को कोई भी संदिग्ध वस्तु, विस्फोटक सामग्री या खतरे से जुड़ा कोई प्रमाण नहीं मिला। जांच में सामने आया कि बम की सूचना पूरी तरह फर्जी थी और इसे एक यात्री ने केवल इसलिए फैलाया था, क्योंकि उसे ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही थी।
जैसे ही रेलवे अधिकारियों को ट्रेन में बम होने की जानकारी मिली, पूरे स्टेशन परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए ट्रेन को रोक दिया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे की बारीकी से जांच शुरू की। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। इस दौरान स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया।
सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेन के सभी कोच, शौचालय, सीटों के नीचे, सामान रखने के स्थानों और अन्य संवेदनशील हिस्सों की तलाशी ली। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
जांच के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों का भी निरीक्षण किया। सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों से सहयोग मांगा और किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना देने को कहा। कई घंटों की गहन जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ट्रेन में बम होने की सूचना निराधार थी।
बम की सूचना सामने आते ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के बीच चिंता और भय का माहौल बन गया। कई यात्रियों ने अपने परिवारों और परिचितों को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। कुछ समय के लिए यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को लगातार आश्वस्त किया कि जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों की तत्परता के कारण स्थिति नियंत्रण में रही और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
तलाशी अभियान समाप्त होने के बाद जब सुरक्षा एजेंसियों ने सूचना के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू की तो एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान पता चला कि यह अफवाह किसी आतंकी साजिश या आपराधिक गिरोह द्वारा नहीं फैलाई गई थी, बल्कि एक यात्री ने खुद यह झूठी सूचना दी थी।
पुलिस के अनुसार तेलंगाना निवासी सैनी जैकी (26), पुत्र सोवनाथ, ट्रेन में यात्रा करना चाहता था,. लेकिन उसे बैठने के लिए उचित स्थान नहीं मिल रहा था। इसी बात से नाराज होकर उसने ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना फैला दी। उसका उद्देश्य ट्रेन में अफरा-तफरी पैदा करना और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना था।
सूत्रों का मानना है कि बम जैसी संवेदनशील सूचनाओं को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि सूचना मिलते ही कई विभागों की टीमें सक्रिय हो गईं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तथा सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
इस पूरी प्रक्रिया में समय, संसाधन और मानव शक्ति का व्यापक उपयोग हुआ। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी झूठी सूचनाएं न केवल सुरक्षा एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करती हैं बल्कि वास्तविक आपात परिस्थितियों में प्रतिक्रिया तंत्र पर भी अनावश्यक दबाव डालती हैं।
मामले का खुलासा होने के बाद जीआरपी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में झूठी सूचना देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी हरकतें न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं बल्कि यात्रियों और आम लोगों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं।
रेलवे पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बम की झूठी सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी लोग गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करने का साहस कर सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और उससे जुड़ी झूठी अफवाहें पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती आवश्यक है।
हालांकि घटना झूठी निकली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और समन्वय की सराहना की जा रही है। सूचना मिलते ही जिस तेजी से रेलवे प्रशासन, जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की, उससे यह साबित हुआ कि सुरक्षा तंत्र किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
अधिकारियों का कहना है कि हर सूचना को गंभीरता से लेना सुरक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। यदि किसी सूचना को नजरअंदाज किया जाए और बाद में वह सही साबित हो जाए तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी वजह से हर अलर्ट पर पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई की जाती है।
पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने और किसी भी प्रकार का खतरा न मिलने के बाद ट्रेन को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसे उसके निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। स्टेशन परिसर में भी सामान्य गतिविधियां बहाल हो गईं और यात्रियों की आवाजाही पूर्ववत शुरू हो गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
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