Lucknow News: ट्रेन में सीट नहीं मिली तो यात्री ने फैलाई बम की झूठी सूचना, इधर-उधर भागने लगे लोग, मचा हड़कंप

जैसे ही रेलवे अधिकारियों को ट्रेन में बम होने की जानकारी मिली, पूरे स्टेशन परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए ट्रेन को रोक दिया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे की बारीकी से जांच शुरू की। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। इस दौरान स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया।