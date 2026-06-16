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लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना, डॉग स्क्वॉड के साथ जांच

लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वॉड ने प्लेटफार्म नंबर-1 समेत पूरे परिसर में सघन जांच शुरू की।

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Ritesh Singh

Jun 16, 2026

ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Aishbagh Railway Station Security Alert: राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब प्लेटफार्म नंबर-1 पर बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच कुछ समय के लिए चिंता का माहौल बन गया, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

बम की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाने लगी और सुरक्षा कर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

प्लेटफार्म नंबर-1 पर शुरू हुआ सघन तलाशी अभियान

सूचना मिलने के तुरंत बाद आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम प्लेटफार्म नंबर-1 पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। सुरक्षा कर्मियों ने प्लेटफार्म के हर कोने की गहन जांच शुरू की। यात्रियों द्वारा छोड़े गए बैग, सामान और अन्य वस्तुओं की भी बारीकी से पड़ताल की गई।

सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कोई भी संदिग्ध वस्तु जांच से बाहर न रह जाए। प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेनों के डिब्बों की भी जांच की गई और यात्रियों से सहयोग करने की अपील की गई। रेलवे प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए।

डॉग स्क्वॉड और विशेषज्ञ टीमों की ली गई मदद

तलाशी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए डॉग स्क्वॉड की सहायता ली गई। विशेष रूप से प्रशिक्षित खोजी कुत्तों को प्लेटफार्म, रेलवे ट्रैक, प्रतीक्षालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाकर जांच कराई गई। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों की विशेषज्ञ टीमों ने भी स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। डॉग स्क्वॉड की मौजूदगी ने यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ाया। अधिकारी लगातार पूरे स्टेशन परिसर की निगरानी करते रहे ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

यात्रियों की सुरक्षा रही सर्वोच्च प्राथमिकता

बम की सूचना के बाद रेलवे प्रशासन की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रही। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों को सतर्क रहने और किसी भी लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत सुरक्षा कर्मियों को देने के लिए कहा गया। स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रही हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी ऐशबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तलाशी अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सुरक्षा टीमों को हर पहलू की गहन जांच करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने कहा कि ऐसी किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता और हर सूचना की पूरी गंभीरता से जांच की जाती है। यही कारण है कि सूचना मिलते ही सभी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया।

स्टेशन परिसर में बढ़ाई गई निगरानी

बम की सूचना के बाद पूरे स्टेशन परिसर में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्टेशन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। प्रवेश और निकास द्वारों पर सुरक्षा जांच को और सख्त किया गया ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु स्टेशन परिसर में प्रवेश न कर सके। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को स्टेशन के संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया। इसके अलावा प्लेटफार्मों, फुटओवर ब्रिज, प्रतीक्षालय और पार्किंग क्षेत्रों की भी विशेष निगरानी की गई।

रेलवे प्रशासन ने बरती पूरी सतर्कता

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की आपात सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं और स्टेशन परिसर को पूरी तरह सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा जांच पूरी होने तक स्टेशन पर विशेष सतर्कता जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

अफवाहों से बचने की अपील

घटना के बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट सूचना को साझा न करें। अधिकारियों का कहना है कि अफवाहें कई बार अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकती हैं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना जरूरी है।

सुरक्षा एजेंसियां रख रही हर गतिविधि पर नजर

फिलहाल ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तलाशी अभियान और जांच प्रक्रिया जारी है। रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्प्रभावी किया जा सके। बम की सूचना के बाद पैदा हुई स्थिति ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता कितनी आवश्यक है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां पूरी सक्रियता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।

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Updated on:

16 Jun 2026 11:34 am

Published on:

16 Jun 2026 11:18 am

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