लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना, डॉग स्क्वॉड के साथ जांच

फिलहाल ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तलाशी अभियान और जांच प्रक्रिया जारी है। रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्प्रभावी किया जा सके। बम की सूचना के बाद पैदा हुई स्थिति ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता कितनी आवश्यक है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां पूरी सक्रियता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।