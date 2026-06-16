‘ओवैसी अपने समाज के लिए लड़ रहे, नफरत तो सपा-कांग्रेस फैलाती हैं’, लखनऊ में बोले ओम प्रकाश राजभर

राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। ऐसे में विभिन्न दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों राघवेंद्र और मनोज उपाध्याय का मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर विपक्षी दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इसी कारण नेताओं के बयान भी अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान भी इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।