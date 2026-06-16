Lucknow News: ‘मरीज का इलाज जरूरी, मजहबी बहस नहीं’, मेडिकल कॉलेजों पर मौलाना खालिद रशीद का बड़ा बयान

Maulana Khalid Rasheed Statement: उत्तर प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने दो बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में धर्म से जुड़े विवादों को खड़ा करना बिल्कुल गलत है, वहां सिर्फ पढ़ाई और इलाज होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की तारीफ की है, जिसमें मदरसों के शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक (डिजिटल) हाजिरी को जरूरी कर दिया गया है।