अब तालियां नहीं किन्नरों के हाथों में होंगी कॉपी-किताबें, ये बड़ी सुविधाओं के होंगे हकदार, जिलों में शुरू अभियान

Transgender News: योगी सरकार के निर्देशों के बाद जिलों में अधिकारी और मंत्री ट्रांसजेंडर के मुख्यधारा में जोड़ने में लग गए हैं। इसके लेकर प्रदेश के जिलों में अभियान शुरू हो गए। अब किन्नरों के शिक्षा से लेकर सुरक्षा और रहने को घर भी मुहैया होगा।

May 16, 2022

सरकार ने अब थर्ड जेंडर की भी चिंता की है और इन्हें भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी गई है। इनकी समस्या पर विचार करने के साथ ही इन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इनके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। जिलाधिकारी इस कमेटी की अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में किन्नरों की संख्या है। इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में निर्णय लेगी। ये टीम थर्ड जेंडर की जरूरतों पर काम करेगी।

