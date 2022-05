भारतीय सेना के अस्पतालों से नर्सिंग की पढ़ाई से नौकरी होती है पक्की, आप भी यहां कर सकते हैं Apply

B.Sc Nursing and Midwifery Cousr In Army Hospital: भारतीय सेना के अस्पतालों से बीएससी नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी कोर्स की पढ़ाई में न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी। पढ़ाई के बाद भी नौकरी में नियुक्त किया जाता है।

Updated: May 15, 2022 02:14:48 pm

भारतीय सेना के अस्पतालों के लिए नर्स व मिडवाइफ तैयार करने और सेना की अन्य चिकित्सीय जरूरतों के पूरा करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा चार वर्षीय बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न आर्म्ड फोर्सेज अस्पतालों में तीन वर्षीय सामान्य नर्सिंग व मिडवाइफरी का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाता है। इन दोनों ही पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद ही मिलिट्री नर्सिंग सेवा (MNS) में नौकरी का मौका मिलता है। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज (AFMC) पुणे महाराष्ट्र से होती है। यहां प्रशिक्षण के बाद सेवा में लेफ्टीनेंट पद पर नियुक्ति दे दी जाती है।

Indian Army Hospitals teach Nursing Course and Provide Job, Apply Here