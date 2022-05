युवा नहीं बनना चाहते हैं इंजीनियर, खत्म हुई सीटें, Admission से पहले देखें लिस्ट, इन क्षेत्रों में तलाश रहे करियर

Youth Career News: अब 50 फीसदी से अधिक ऐसे युवा हैं, जो इंजीनियर नहीं बनना चाह रहे हैं। अब अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई करने के सात करियर तलाश रहे हैं।

वक्त के साथ युवाओं ने अपने करियर को भी बदल लिया है। युवाओं में जूनियर इंजीनियर बनने की ललक लगातार कम हो रही है। उन्हें यह पढ़ाई रास नहीं आ रही है। यह बात हम नहीं बल्कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा कराने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के आंकड़ें कह रहे हैं। पिछले छह साल में आवेदनों की संख्या 50 फीसदी तक कम हो गई है। इसलिए अब सीटें भी घटाई जा रही हैं।

Youth Do not want Career in Engineering Polytechnic Admission list