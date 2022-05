ऑनलाइन खतरों के बीच सबसे ज्यादा कम उम्र के भारतीय बच्चे, रिपोर्ट कर देगी हैरान, जरूर पढ़े माता-पिता

McAfee Report on Children who Active Smart phone: देश में मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कम उम्र के बच्चे यानि टीन एजर्स कर रहे हैं। सबसे अधिक ऑनलाइन खतरों के बीच रहते हैं। कई देशों पर आधारित ये रिपोर्ट आपको ये हैरान कर देगी।

Updated: May 15, 2022 01:19:58 am

कोविड महामारी की वजह से बच्चों ने पिछले सवा दो सालों से इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वक्त बिताया है। छोटे-छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास लोकप्रिय हुई है। लेकिन, इसकी वजह से बहुत कम उम्र में बच्चों को इंटरनेट का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा हुआ है, जिसके चलते बच्चे साइबर बुलिंग और बाकी खतरों की चपेट में आए हैं।अमेरिकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंपनी McAfee ने दुनिया के 10 देशों में ऑनलाइन से जुड़े जोखिमों को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है, जिसमें भारत की तस्वीर सबसे खतरनाक बताई गई है। यहां बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन से जुड़े जोखिमों से संबंधित नुकसान का डर है। सर्वे में बताया गया है कि किस तरह से बच्चे अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को छिपाने में माहिर हो गए हैं और कैसे माता-पिता भी उनपर नजर रखने के लिए तरह-तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में लैंगिक भेदभाव का भी पता चला है।

Younger Children more active in Online Smart Phone by McAfee Report