इस बाजार में तौल से मिलते हैं बनारसी से लेकर विदेशी कपड़े, कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे आप

Kanpur Special Market: वैसे तो कानपुर अक्सर अपनी खूबियों के लिए देश-दुनिय में जाना जा रहा है। लेकिन कानपुर में एक ऐसा बाजार भी है जहां कपड़े तौल में मिलते हैं। एक से बढ़कर एक बेहतरी गुणवत्ता के कपड़े कम कीमत में यहां उपलब्ध हैं।

Updated: May 15, 2022 11:22:27 am

कानपुर अपनी खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे वह कारोबार हो, किसी चकल्लस या खानपान से जुड़ी चीजें सबकी रंगत अलग दिखती है। देश दुनिया कानपुर कभी लाल इमली से लेकर एल्गिन जैसी बड़ी-बड़ी मिलों में निर्मित कपड़ों के कारण मशहूर रहा तो यहां के बाजार आज भी मशहूर हैं। यहां की हर गली खुद में कुछ न कुछ खास समेटे है। आज कानपुर की एक ऐसी ही बाजार के विषय में बताते हैं जहां महंगे से महंगे कपड़े भी यहां तौल के हिसाब से मिलते हैं।

Kanpur Market where purchase Cloths by Weight not in Piece