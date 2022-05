कोरोना संक्रमितों में गर्भपात के मामले 20 प्रतिशत तक बढ़े, बच्चे में हो सकती हैं ये बड़ी विकृतियां

Coronavirus Effect: कोरोना संक्रमण के बाद अब माता-पिता बनने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। महिलाओं में गर्भपात के 20 फीसदी मामले बढ़ गए हैं। डॉक्टरों के शोध ने चेताया है।

Updated: May 16, 2022 11:53:46 am

कोरोना संक्रमण अब माता-पिता बनने में भी काल बन रहा है। दरअसल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल इंडोस्कोपिस्टस की बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना वायरस ने पुरुषों के शुक्राणुओं के डीएनए को तोड़ दिया है। इससे महिलाओं में गर्भपात के मामलों में करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। इतना ही बल्कि इसका असर बच्चे तक में हो सकता है। फिलहाल देशी और विदेशी विशेषज्ञ अभी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। पुरुषों में कोरोना का असर फेफडों और दूसरों अंगों समेत शुक्राणुओं पर भी पड़ा है।

Post Covid Becoming the Reason of Miscarriage and Effects New Born