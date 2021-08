मोनालिसा ने साड़ी पहनकर लूटी महफिल, तस्वीरों में देखें हसीना का बोल्ड अवतार

लखनऊ. भोजपुरी फिल्मों की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस मोनालिसा (Bhojpuri Hot Actress Monalisa) कभी डांस, तो कभी एक्टिंग और ज्यादतर अपनी तस्वीरों की वजह से अपने फैंस के बीच छाई रहती हैं। अब मोनालिसा लाल रंग की साड़ी (Monalisa In Red Saree) में कहर बरपा रही हैं। एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) ने मेहनत के जरिए भोजपुरी के साथ ही टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली हैं। मोनालिया (Monalisa) का नाम भोजपुरी फिल्मों (Bhojpuri Films) की टॉप एक्ट्रेस (Top Actress) में शामिल है।

देखते ही देखते तस्वीरें हो जाते हैं वायरल

एक्ट्रेस मोनालिसा (Actress Monalisa) को लाखों फैंस इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। फैंस मोनालिसा (Actress Monalisa) की लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो की बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं।

रेड साड़ी में आई नजर

मोनालिया (Actress Monalisa) ने आज इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा रेड कलर की साड़ी (Monalisa In Red Saree) पहनी हुई हैं जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा (Actress Monalisa) अपना कातिलाना अंदाज दिखा रही हैं। लाइट मेकअप और खुले बाल उनके लुक को और ग्लैमरस बना रहे हैं।

तस्वीरों के साथ लिखा ये कैप्शन

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa)ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, Last Of The Red Hot Lovers… फैंस उनके इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। मोनालिसा तस्वीरों में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। मोनालिसा (Monalisha) इन दिनों टीवी शो 'नमक इस्क का' में नजर आ रही हैं। इसके अलावा मोनालिसा टीवी रियलिटी शो 'बिस बॉस' (Bigg Boss) का हिस्सा भी रह चुकी हैं।

