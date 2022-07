पूर्वी यूपी के अगले दस दिनों में नहीं हुई बारिश तो इंसान के साथ फसलों पर होगा बड़ा असर, वैज्ञानिकों की चेतावनी

UP Weather Forecast: उत्तर प्रदेस के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश न होने से लगभग 80 फीसदी फसलों का नुकसान हो चुका है। अगले दस दिनों तक बारिश नहीं हुई तो...

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश ने होने से बड़ा असर हो रहा है। एक तरह जहां लोग गर्मी झेल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फसलें सूख गई। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी दी। जुलाई के अंतिम दस दिन फसलों का मुकद्दर तय करेंगे। वैसे भी खरीफ की 80 फीसदी फसलों को नुकसान हो चुका है और आगे भी यही स्थिति रही तो शत-प्रतिशत नुकसान की संभावना सच साबित हो सकती है। विशेषज्ञों की मानें तो हालात ठीक नहीं हैं। मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश को लगातार धोखा दे रहा है। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 71 फीसदी कम बारिश हुई है। आसमान पर घुमड़ते बादल पल-पल आस बंधा रहे हैं लेकिन कुछ ही पल बाद खिलती तेज धूप भविष्य के खतरों से आगाह कर देती है। यूपी में अभी से सूखे के संकेत मिल गए हैं।

Big impact on crops along with humans cause of no rain Eastern UP Specialist warn