प्यार का दुश्मन बना जमाना, समलैंगिग जोड़े को कर दिया जुदा, जानिए पूरा मामला

UP News: समलैंगिक प्यार के लिए आज भी समाज कोई जगह नहीं है, ये हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आए एक केस में ऐसा देखने को मिला।

समलैंगिक प्रेम परवान चढ़ने के बाद वन स्टॉप सेंटर तक सिमट कर रह गया। तालग्राम पुलिस ने मैनपुरी निवासी उसकी साथी प्रेमिका को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जबकि तालग्राम क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के परिजन सुपुर्दगी न लेने की वजह से वह वन स्टॉप सेंटर में ही रह रही है।

The world became the enemy of love separated the lesbian couple