बंद होने जा रहे 'ईंट भट्ठे' नहीं बनेंगे ईंट, सबसे महंगा घर बनाना, सरिया, मौरंग... ये क्या कर रही सरकार?

अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक साल तक ईंट नहीं बनेंगे। यानी अब एक साल तक ईंट न बनेगी, न ही बिकेगी। अर्थात जहां भी स्टॉक होगा तो वहाँ एक एक ईंट की कीमत 7 रु या 8 रु से बढ़कर 50 रु प्रति ईंट तक हो सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कोयले की कमी और केंद्र सरकार के द्वारा बढाई गई GST है।

उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई जीएसटी का विरोध करते हुए यूपी ब्रिक्स संघ ने बंद का ऐलान किया है। बढ़ी हुई दरों का सीधा असर ईंट बनाने वालों पर पड़ेगा, इसी बात से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन खफा है। एसोसिएशन मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, कोयले की कीमतों में 200 से 300 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो गई है। साथ ही GST बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्ठों को बंद करने की नौबत आ गई है। जो ईंट 21 हज़ार की तीन हज़ार मिलती थी वो अब हमें कम से कम 30 हज़ार से 50 हज़ार तक बेचनी पड़ेगी। जिससे कोई भी लेने नहीं आएगा। यदि हम दाम कम कर देंगे तो मजदूरी भी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में हम क्या करें? इसीलिए हमने सरकार के जीएसटी बढ़ाने का विरोध किया है।

Symbolic Photo of Int bhattha in up bricks rate so high